Italiano: “Agudelo-Saponara? La qualità ti fa vincere le partite”

L'allenatore degli Aquilotti sorride grazie alla qualità di Agudelo e Saponara: adesso la salvezza è un po' più vicina

Vincenzo Italiano , tecnico dello Spezia che oggi ha pareggiato con il Verona grazie ad un gol confezionato dagli ex viola Saponara e Agudelo , ha parlato Sky Sport nel post partita.

"Siamo stati bravi a recuperare questa partita, sono felicissimo che sia accaduto grazie a due subentrati. Abbiamo bisogno veramente di tutti. Abbiamo fatto degli sforzi enormi, dobbiamo spingere sempre forte per salvarci. Le ultime quattro partite? Il fisico regge, la testa dovrà ragionare bene e far lavorare le gambe. Agudelo e Saponara? La qualità fa vincere le partite, oggi avevamo pensato di andare a forzarla così sul finale se ci fossimo trovati in svantaggio".