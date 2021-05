Gol e assist degli ex viola: lo Spezia pareggia e aggancia la Fiorentina

Saponara e Agudelo hanno regalato allo Spezia un punto fondamentale in quel di Verona

La partita col Verona si era messa male per lo Spezia di Vincenzo Italiano, a causa del gol di Salcedo a inizio ripresa. A sei minuti dalla fine, però, i due subentrati Agudelo e Saponara hanno confezionato il gol del fondamentale pareggio: palla del colombiano per l'italiano, che ha battuto Silvestri sotto le gambe in scivolata. I due ex viola, così, hanno fatto un dispetto alla loro ex squadra, adesso raggiunta in classifica e chiamata ancor di più a fare risultato contro il Bologna...