Inzaghi: “Trasferta a Firenze sempre complicata. Lukaku? Non ci sarà”

Le parole di Simone Inzaghi in vista di Fiorentina-Inter di domani, con fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Di seguito le sue parole:

Sulla preparazione alla partita

"La trasferta a Firenze è sempre difficile per tutti. Questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più per lavorare e lo abbiamo fatto molto bene. Adesso andiamo fiduciosi a fare questa partita".