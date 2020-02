Inter-Ludogorets al Franchi? La Uefa ci pensa (ma è improbabile)

Rispettare l’allarme Coronavirus e allo stesso tempo far proseguire le manifestazioni calcistiche. E’ quello a cui stanno pensando le federazioni nazionali ed internazionali, ma le soluzioni non sono semplici. Da una parte c’è la questione della Serie A (LEGGI TUTTO), dall’altra lo svolgimento delle competizioni Uefa. Giovedì a Milano è in programma la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Inter e Ludogorets. Da Nyon hanno le idee chiare: di sicuro la partita non sarà rinviata. Secondo il Corriere della Sera si sta valutando di farla disputare in altre sedi italiane tra cui Firenze (si citano anche Roma o Udine) anche se è un’ipotesi remota. Più probabile che la partita si giochi a porte chiuse. E PUO’ SLITTARE LA COPPA ITALIA