Recuperi Serie A, il “problema” è l’Inter. Può slittare la Coppa Italia, il punto

C’è ancora grande incertezza sulle date dei recuperi delle quattro gare di Serie A rimandate ieri (in attesa di capire se “salteranno” altre partite nel prossimo weekend). Secondo il Corriere della Sera il giorno giusto potrebbe essere Mercoledì 4 marzo anche se c’è il problema dell’Inter che la prossima settimana sono in programma le semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ipotesi che si fa strada in Lega Calcio è di spostare le gare di Coppa al 13 maggio, quando è fissata la finale di Coppa Italia che a quel punto traslocherebbe a mercoledì 20 maggio, prima dell’ultima giornata di campionato. Lo spostamento libererebbe così mercoledì 4 marzo, utile per recuperare Inter-Sampdoria che altrimenti rischierebbe di giocarsi a campionato finito falsando la regolarità del torneo.

Calendario completamente diverso quello ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il 4 marzo si potrebbe giocare Torino-Parma mentre Verona-Cagliari si recupererebbe l’11 marzo e Atalanta-Sassuolo il 18 marzo. Mentre per Inter-Samp tutto rimane in sospeso.