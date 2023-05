Inter, Inzaghi (s. stampa): “Noi e la Fiorentina in missione, ora godiamocela”

"Una soddisfazione grandissima, ho cercato di lasciare i ragazzi tranquilli, senza pensare al dopo. Abbiamo speso tantissimo per arrivare qui, abbiamo approcciato malissimo ma il finale di primo tempo è stato strepitoso. La Fiorentina prende ottime posizioni in campo, ha qualità, cambi... Godiamocela, ai ragazzi ho fatto i complimenti uno a uno. Quando abbiamo perso con la Roma nel girone di andata ero tranquillo, avevamo fatto bene, creato occasioni. Per 20' i tifosi non ci hanno incitato, come sono entrati in partita loro siamo entrati in partita noi. Ho avuto e ho la fortuna di avere a disposizione delle ottime squadre, i giocatori rimangono concentrati e sbagliano poco. Messaggio al City? Hanno visto una bella finale, su ottimi livelli. Sia noi sia la Fiorentina siamo in missione, tante partite in pochi giorni. Ora ci godiamo il momento, in campionato ci manca qualcosa ma lotteremo per arrivare alla fine al meglio. Sono due mesi che stiamo giocando a questo livello, siamo stati calmi, lucidi. Contratto in scadenza? La mia preoccupazione è lavorare nel migliore dei modi, i contratti ci sono ma si possono stracciare in poco tempo. Ascoltare poco, lavorare tanto. Cresciamo di partita in partita, a meno di 48 ore dal nostro rientro saremo in campo contro l'Atalanta. Questa vittoria, da godere con le nostre famiglie, ci aiuterà a recuperare".