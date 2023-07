Infantino, ricordi e frecciatine: “Nel 2006 avrei premiato gli azzurri”

9 luglio 2006. Una data indimenticabile per tutti i tifosi della Nazionale, che ricorda la ormai lontana vittoria del Mondiale in Germania, quando Cannavaro e compagni alzarono al cielo la coppa del mondo in finale contro la Francia. Oggi, a ricordare quel momento, il presidente della FIFA Gianni Infantino attraverso Instagram ha tributato un pensiero a quella grande impresa con tanto di frecciatina all'indirizzo dell'ex presidente Blatter, che non consegnò la coppa agli Azzurri.