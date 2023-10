Incubo Dybala per la Roma: il ginocchio cede e la Joya esce in lacrime

Anche con la sua Roma in vantaggio per 2-0 in casa del Cagliari, José Mourinho non può sorridere. A preoccuparlo, infatti, lui e tutto l'ambiente giallorosso, sono le condizioni fisiche di Paulo Dybala, costretto ad abbandonare il campo al 40' per un problema al ginocchio, di cui ancora non si conosce l'entità, a seguito di uno scontro con il rossoblù Prati. L'argentino, in lacrime, è uscito in barella, lasciando il posto a Belotti.