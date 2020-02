“Incredibile Nicchi, l’ultimo colpo di genio”

Il Corriere dello Sport punge Marcello Nicchi, presidente degli arbitri dal 2009 e finito di recente in conflitto con Rocco Commisso. Il motivo risale in una nota pubblicata ieri pomeriggio dal sito dell’Aia: “Nicchi, in chiara difficoltà non solo presso l’opinione pubblica ma anche all’interno dell’associazione, sta ipotizzando la riunificazione di tutte le categorie professionistiche (A, B e C) dopo essere stato lui stesso ad autorizzare nel febbraio 2010 la divisione degli arbitri. In tal modo – si legge – promuoverebbe centinaia di arbitri, assistenti, osservatori dalla Can B e dalla Can C in una nuova Can unica, con la conseguenza che (quasi) tutte le sezioni avrebbero almeno un proprio associato nella commissione più importante. Il presidente dell’Aia viene eletto proprio dai presidenti di sezione e dai delegati e casualmente le elezioni per il nuovo presidente sono in programma quest’anno, tra settembre e ottobre (…)”. L’EX ARBITRO CONTRO NICCHI: “COME MUSSOLINI”