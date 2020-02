Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ospite negli studi di Radio Bruno, durante “il Pentasport”. Le sue dichiarazioni al direttore David Guetta , all’indomani dello sfogo post Juventus e le risposte alle domande degli ascoltatori:

Sono venuto qui a giugno e devo difendere i miei interessi e quelli dei tifosi che rappresento, la città di Firenze. Non ho ma parlato del tema degli arbitri, se non quando si sono infortunati i nostri giocatori (Pezzella, Ribery, Chiesa etc.). Sento il calore che dal primo giorno i fiorentini mi hanno dato, sento la responsabilità di rappresentarli.

Ci siamo trovati senza pezzi importanti della nostra squadra: Caceres e Milenkovic per squalifica, Castrovilli Andiamo allo Stadium con queste importanti assenze e riceviamo questo trattamento. Sono andato nello spogliatoio e ho trovato i miei giocatori a pezzi, così mi sono detto: “stasera parlo io, ci penso io, mi sento il loro capitano”.

Ho parlato con i dirigenti della Juventus alla vigilia della gara, mi hanno fatto vedere le strutture che sono bellissime. Li ho ringraziati e mi sono congratulato con loro. Nessun tifoso bianconero mi ha insultato nè prima, nè durante la partita. Io non ce l’ho con la Juve, ho detto che essendo una grande squadra non hanno bisogno di aiuti esterni.

Quando la Juve è venuta a Firenze nel girone d’andata ho parlato a lungo con Buffon che è un grande uomo. Non so chi dà tutta questa arroganza ed importanza a Nedved; è l’unico che già a Firenze non mi ha salutato, teneva la testa bassa e non mi ha rivolto la parola. Per quello mi ha fatto arrabbiare la battuta sul thé, che pensi ai problemi suoi, non a quelli della mia Fiorentina. Ero arrabbiatissimo, ieri non sono stato elegante.

Daremo una risposta societaria alle dichiarazioni che Nicchi ha fatto, oggi. Gli arbitri devono essere giudici, non possono intervenire. Non sarò mai tranquillo perché ho già visto troppo. Io sono andato a Coverciano e ho parlato con Gravina, sono andato là a parlare con lui. Ancora non mi sono messo nel “palazzo del calcio”, mio figlio e Barone mi hanno detto che si mettono a combattere l’uno contro l’altro, in Lega. Fino ad oggi non ho incontrato altri che Gravina, ancora non abbiamo un ufficio a New York, nonostante l’impegno e gli investimenti già portati avanti (centro sportivo n.d.r.). E questo non lo dico solo per la Fiorentina, ma nell’interesse del calcio italiano.

In questi giorni ho sentito dei commenti di gente che non sa niente di business; giornalisti ed opinionisti. Nel calcio ci sono sempre di più proprietari che non sono italiani, le cose verranno cambiate e questo è buono per il calcio, come è accaduto in Inghilterra. Il futuro del calcio è incrementare i ricavi, altrimenti non si va da nessuna parte. Questo si chiama business.

È il mio ottavo viaggio a Firenze. Mio figlio sta sempre qua, non torna più in America. Mia moglie arriva tra due giorni, ci sarà per la partita. Non ho tempo di guardare di una sistemazione a Firenze, per ora resto in hotel.

Non mi aspettavo una difficoltà così sul campo. Ho deciso di investire prima per arrivare già pronti per la prossima stagione. Questi sono investimenti importanti e spero che andranno bene per il nostro futuro. Sono contento di Pradè, certo. Se resta l’anno prossimo? Pensiamo un giorno alla volta…

Dei nuovi acquisti Amrabat l’ho fortemente voluto, l’ho visto nella sfida di Verona alla televisione, da New York. Lui è venuto a Firenze qualche settimana fa, voi non lo sapete. Non sono io ad averlo convinto, è lui che ha scelto e voluto la Fiorentina.

Più difficile farsi dire di sì da mia moglie o da Chiesa per il rinnovo? Federico lo vedo bene in questi giorni, quello che ho detto ieri l’ho fatto anche per lui perché l’ho visto a terra, arrabbiato. Chiesa non mi ha mai chiesto di andarsene, a dir la verità nessun giocatore l’ha fatto.

Come mi comporto in Mediacom? Mai in vita mia ho avuto un contratto, se qualcuno se ne vuole andare lo lascio andare. Faccio molto per tenere i miei dipendenti, il rispetto deve essere reciproco. Io non li caccio se fanno uno sbaglio, ma mi aspetto lo stesso. Il problema sono i procuratori: le cose vanno bene e vogliono più soldi.

Non ho cambiato la mia decisione di comprare la Fiorentina. Guardate quello che sta succedendo con la Roma di Pallotta, sono quattro mesi che vanno avanti le trattative. Non ho fatto nessuno sbaglio qui, sono un istintivo e sono contento di aver acquisito la società in sole 2 settimane. L’unica cosa che ho detto è che è necessario incrementare i ricavi, altrimenti la società non può crescere.

Con Iachini ci si batte fino alla morte, mi rivedo in lui. Non ero tanto bravo, ma la grinta ed il lavoro sono gli stessi, ancora oggi. Mi è piaciuto, anche domenica non ha avuto paura di prendere rischi: ha messo tre attaccanti. Non fa catenaccio come qualcuno aveva detto.

“I soldi non sono un problema” non l’ho detto per i giocatori, ma per gli investimenti fuori che non sono inclusi nel fair play. Per lo stadio e le strutture non abbiamo gli stessi limiti che ci dà il fair play finanziario. Poi questo non vuol dire che se c’è da spendere

Gasperini si è scusato? Sabato alle 15 con l’Atalanta non voglio scenate. Ai nostri tifosi dico di fare i bravi, l’ironia e lo sfottò ci stanno, ma lasciamo stare l’allenatore. I soldi li ho, ma non voglio pagarli tutti in multe (ride n.d.r.), mi aspettavo la multa anche per Gasperini che è tesserato, come me. Non so come funziona la regola qui in Italia, se mi vogliono multare che lo facciano, ma chiedo che facciano lo stesso con gli altri.

Fin dall’inizio ho detto di andare avanti tutti insieme, c’è la voglia e l’ambizione di fare una Fiorentina più forte. Ogni giorno lavoriamo

Fare un canale della Fiorentina? Abbiamo Violachannel, ma ancora non abbiamo fatto niente. È una bella idea, ma adesso non voglio mischiare troppo col business della Mediacom. Gli opinionisti delle TV non mi devono insegnare niente, non ho bisogno dei loro consigli, che vogliono da me? Ex giocatori che pensano di trattarmi come lo “scemo del villaggio”.

All’inizio ci pensavo, ma adesso credo che il “Franchi” non possa essere adeguato e reso moderno. Sullo stadio non posso decidere in modo istintivo, ho bisogno di prendere appunti su tutto e studiare le varie situazioni. Di Nardella ho un profondo rispetto, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Come io non controllo tutto, neanche il sindaco ci riesce. Qualcuno si deve prendere la responsabilità, quando se ne sottrae deve pagare una penale. Sono sospettoso perché ho paura si allunghino i tempi e di non avere il controllo completo. Chi mi assicura che la Mercafir si sposti in due anni?