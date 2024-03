Impiegata della Roma licenziata a causa di un calciatore della Primavera

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, un'impiegata di 30 anni della Roma è stata licenziata quest'oggi a causa di un suo video a luci rosse. A far uscire la notizia è stato un giovane calciatore della Primavera giallorossa che si era fatto prestare lo smartphone dalla donna per fare una telefonata. Dopo aver trovato il video lo inoltra ai compagni, diventando virale. La notizia arriva poi alle orecchie della società di Trigoria che ha poi deciso di licenziare la vittima del furto per "incompatibilità aziendale".