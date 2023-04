Immobile contro un tram, in ospedale con le figlie: “Mi fa male il braccio”

Paura per il capitano della Lazio Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è stato coinvolto in un incidente stradale questa mattina a Roma. Un tram, il numero 19, stava attraversando ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio al rione Prati, a poca distanza dallo stadio Olimpico. Quando il mezzo - scrive Gazzetta.it - ha impattato con l'automobile del calciatore distruggendola. "Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio", ha detto il capitano della Lazio.