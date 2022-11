Il milanista Ugo Conti: “Pioli il nostro punto debole. Italiano? Presuntuoso”

"L'allenatore è il punto debole del Milan. Non mi piacciono alcune manie di Pioli, al pari di altri allenatori, di insistere sulla ripartenza da dietro o di sostituire i giocatori ammoniti, per me sono cose inconcepibili. Comunque siamo secondi e sono abbastanza soddisfatto, questo Napoli va troppo forte e non credo minimamente allo scudetto. Il Napoli ormai è imprendibile. La Fiorentina? L'allenatore viola mi sembra che si guardi un po' troppo allo specchio, si prende dei rischi eccessivi, come è accaduto col gol dell'Inter del 4-3. A volte è un po' presuntuoso. Se ruberei un giocatore ai viola? Quello che vi abbiamo dato (Bonaventura, ndr), ha fatto bene da noi e sta facendo bene ancora oggi".