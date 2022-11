Il retroscena: Kokorin e quella proposta hot di una pornostar

Un'attrice hard scommise sui suoi gol offrendo in cambio...

La "carriera extra campo" di Aleksandr Kokorin si arricchisce di un nuovo capitolo. Spunta infatti un retroscena che lo coinvolge anche se indirettamente, nel senso che l'attaccante russo in questo caso non ha fatto niente. A parlare di lui è stata invece una sua connazionale, che di mestiere fa la pornostar. Un episodio a dirla tutta che risale al 2015 ma che è stato raccontato in queste ultimissime ore da sportbible.com.