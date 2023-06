Settimo trionfo per la formazione di Guardiola in FA CUP: a Wembley decide la doppietta del capitano Gündogan che stende il Manchester United. Il match si sblocca dopo appena 12 secondi grazie a Gündogan, che poi trova anche la decisiva doppietta (51′) dopo il momentaneo pareggio su rigore di Bruno Fernandes (33′) per i Red Devils. Il sogno del Treble, ad una settimana dalla finale di Champions con l’Inter, resta vivo dunque per gli uomini di Guardiola.