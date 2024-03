Il Cesena raggiunge la B grazie al settore giovanile: c’è anche un ex viola

Ormai primo nel girone B della Serie C, il Cesena ha conquistato la promozione puntando tutto sul settore giovanile

Il Cesena come esempio. Il club romagnolo ha da poco raggiunto la Serie B dopo ben 6 anni, battendo il Pescara 1-0 con il gol di Edoardo Pierozzi, giovane classe 2001 di proprietà viola. Dopo il fallimento del 2019, che aveva costretto i bianconeri a ripartire dalla Serie D, il Cesena ha iniziato a gettare le basi per una rinascita importante, e ha raggiunto la Serie B mettendo in campo regolarmente 6 giocatori del suo settore giovanile. Capolista di questa speciale classifica è l'ex viola Tommaso Berti, passato dalla primavera toscana anni fa, con ben 32 partite stagionali disputate. Qui sotto la foto presa da Cronache di Spogliatoio