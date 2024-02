IFAB: nuova regola, arriva il “cartellino blu”. Cos’è e come funziona

Il Daily Telegraph in Inghilterra parla dell' espulsione a tempo , la prossima novità in procinto di essere introdotta nel calcio e che sarà sperimentata a partire dalla FA Cup nella stagione 2024/2025: sarà comminata sventolando un cartellino di colore blu , che si aggiungerà senza sostituirli ai classici giallo e rosso.

Come funziona

L'espulsione, intanto, durerà 10 minuti. Ma in quali casi sarà applicata questa regola? Solamente in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto "fallo tattico" o di situazioni antisportive come possono essere per esempio le trattenute reiterate. E se si prendono due cartellini blu, o un giallo e un blu, si ha un rosso.