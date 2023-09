I fantasmi del tifoso viola: “Assault on Florence-A Ghostbuster story” al cinema

E’ in programma il prossimo 31 ottobre al The Space Cinema Firenze presso il centro San Donato a Novol i la premier del film ‘ Assault on Florence. A Ghostbuster story ’, il no profit fan film pensato e poi realizzato dall’Associazione culturale Gens Florentiae il cui presidente è Renato Di Marcantonio. Quest’ultimo, tifoso viola da sempre, ha deciso di mettere in scena una sorta di remake dello storico film di Ivan Reitman, ‘Ghostbuster’, quindi non parlando degli spettri che spesso i supporter della Fiorentina si trovano a vedere ogni qualvolta assistono alle gare della formazione gigliata, ma una storia legata a fantasmi che si aggirerebbero intorno alla città di Firenze, e quindi chissà, anche in zona stadio Franchi.

Il no profit fan film è un omaggio alla storica saga iniziata nel 1984, e che ancora oggi appassiona milioni di persone in tutto il mondo, ma anche la volontà di raccogliere fondi per comprare un macchinario medico in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. C’è infatti tanta volontà di fare beneficenza dietro il progetto del tifoso viola Di Marcantonio per un istituto di ricovero e cura per bambini come quello di Firenze, da sempre legato anche ai colori della Fiorentina. Per assistere alla premier di ‘Assault on Florence. A Ghostbuster story’ basta collegarsi alla pagina Facebook del no profit fan film, ovvero https://www.facebook.com/profile.php?id=100077712230519 dove sono indicate tutte le informazioni per partecipare ed anche contribuire alla raccolta fondi collegata al lungometraggio che vede Di Marcantonio non solo sceneggiatore e creatore del soggetto ma anche attore in prima persona.