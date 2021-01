Il tecnico del Torino Davide Nicola ha selezionato 20 calciatori per la partita contro la Fiorentina di stasera, calcio d’inizio ore 20.45. Non convocato il nuovo acquisto Sanabria, out anche l’infortunato Izzo.

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO

CENTROCAMPISTI: BASELLI, GOJAK, LINETTY, LUKIC, RINCON, SEGRE

ATTACCANTI: BELOTTI, VERDI, ZAZA