Come seguire la diretta di Torino-Fiorentina

Stasera alle 20,45 allo stadio Olimpico Grande Torino è previsto il fischio d’inizio di Torino-Fiorentina. Gara valevole per la 20esima giornata di campionato (la prima del girone di ritorno) con in palio punti pesanti per la corsa salvezza (LA CLASSIFICA DI SERIE A). Di seguito i dettagli per seguire la partita

TV – telecronaca SKY calcio

RADIO– Radiocronaca esclusiva per la Toscana su Radio Bruno Toscana

WEB – Diretta testuale commentabile su Violanews.com, a seguire pagelle, commenti e dichiarazioni dei protagonisti