Probabile formazione Torino: Belotti e Zaza guidano l’attacco granata

E’ il giorno di Torino-Fiorentina, gara in programma alle 20.45. Secondo il Corriere dello Sport e Tuttosport, la formazione granata dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con: Sirigu in porta, Bremer, Lyanco e Ricardo Rodriguez in difesa, Singo a destra, Lukic, Rincon e Linetty in mediana, Ansaldi a sinistra, Zaza e Belotti in attacco. Stesso modulo anche per La Gazzetta dello Sport, ma con una differenza: Buongiorno anziché Ricardo Rodriguez in difesa insieme a Bremer e a Lyanco.