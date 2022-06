Hirsch: “Progetto nuovo Franchi, nessun intoppo. ACF? Siamo a disposizione”

David Hirsch , architetto del progetto ARUP, vincitore per il restyling del Franchi, è intervenuto prima del convegno "Lo stadio di Pier Luigi Nervi e il Campo di Marte" alla stampa presente: "Penso che questo concorso sia stata una grande opportunità per la città, ci siamo sfidati con un progetto ambizioso. Abbiamo consegnato il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica. Abbiamo migliorato e aggiustato il progetto mantenendo mantenendone lo spirito. Stiamo andando a pieno ritmo riuscendo a consegnare addirittura in anticipo. Adesso stiamo aspettando l'esito della conferenza dei servizi".

Hirsh prosegue: "Al momento, vista anche la grande determinazione del Comune, non c'è motivo per pensare che le cose non vadano bene. Non ci risulta che ci siano delle prescrizioni che possano allungare i tempi, non sono emerse grandi criticità. Siamo positivi. Il progetto? Credo sia molto adatto a questa città, molto rispettoso sia del progetto originale che di uno skyline, quello di Firenze, che non può essere violentato. Contatti con la Fiorentina? Alla società è stato presentato il lavoro prima di andare alla conferenza dei servizi. Siamo ovviamente a disposizione per lavorare insieme".