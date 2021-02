Il commento di Guetta: “Commisso dipinge una conflittualità che non esiste nella realtà”

David Guetta commenta ai microfoni di Radio Bruno le ultime dichiarazioni di Rocco Commisso e il frequente riferimento alle critiche rivolte alla Fiorentina e al suo presidente: “Non esiste in alcun modo una situazione conflittuale come la dipinge il presidente. Le critiche ci sono state, ma non mi sembra ci sia veramente bisogno di alzare gli steccati contro i giornalisti o i politici. Non so a cosa porti un atteggiamento così conflittuale verso l’ambiente esterno, la critica fa parte del mondo a tutti i livelli. La Fiorentina si può criticare, specie se le cose non vanno bene, ma nessuno non sta riconoscendo a Commisso gli sforzi fatti. Sul centro sportivo invece Rocco ha perfettamente ragione, è un qualcosa che nessuno aveva mai fatto nella storia della Fiorentina e un investimento che mai riprenderà anche se rivendesse la società. Sul rapporto con Giani, mi sembra impossibile che lui e Commisso non trovino un punto d’incontro visto che sono due uomini che si sono fatti da soli, poi che la politica debba avere una funzione anche di controllo mi sembra giusto. Facilitare gli investimenti certamente, ma anche controllo”.