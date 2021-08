Guerini rivela: “Segnalai Torreira nel 2015, contento che stavolta arrivi”

L'ex dirigente viola ricorda gli esordi di Torreira nel Pescara: "Mi impressionò subito, lo segnalai alla società ma non fu preso"

"Visionai più volte Torreira quando era giovanissimo al Pescara in Serie B. Rimasi impressionato dalla sua prestazione nella finale playoff contro il Bologna (nel giugno 2015, ndr) perchè mostrava una personalità e un'aggressività fuori dal comune, li picchiava tutti a 18 anni. Lo segnalai più volte alla Fiorentina, era l'ultimo anno di Pradè a Firenze, poi non so perchè non fu acquistato. Il mio ruolo era solo quello di segnalare. Sono contento che adesso sia arrivato perchè ha delle caratteristiche perfette per il gioco di Italiano".