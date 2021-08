La parabola di Torreira: a Firenze per rilanciarsi dopo un anno difficile

Una carriera in crescendo fino al 2020. A Madrid ha vinto la Liga da comprimario, poi il dramma familiare: ora Firenze per ritrovarsi

La carriera di Torreira è andata in crescendo fino al passaggio all'Arsenal nel 2018, dove riesce a ritagliarsi subito un ruolo importante. Dopo una seconda stagione più altalenante arriva l'esperienza all'Atletico Madrid in prestito. In Spagna la sua parabola rallenta decisamente: solo 3 presenze da titolare nell'ultima Liga, anche se i gettoni stagionali complessivi sono 26, di cui 5 in Champions League (sempre da subentrante). C'è di peggio, insomma, considerato anche che parliamo della squadra che ha vinto il campionato davanti a Real Madrid e Barcellona. Torreira non è però felice e dopo la morte della madre per Covid, pensa di salutare l'Europa per tornare definitivamente in Sudamerica.