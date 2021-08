Ex Ct Belgio: “Kouame un top, frenato solo dagli infortuni”

René Vandereycken elogia l'acquisto fatto dall'Anderlecht ripercorrendo la carriera di Kouame

"Senza quell'infortunio oggi Koaumè non giocherebbe nell'Anderlecht ma in un top club europeo". E' questa la convinzione di René Vandereycken, ex Ct del Belgio con un trascorso da calciatore anche al Genoa, che ha continuato a seguire negli anni. E parlando all'Het Nieuwsblad ha raccontato: "Vedendo Kouamè giocare nel Genoa, mi hanno impressionato la sua facilità di corsa e il suo colpo di testa, ha uno stacco incredibile. Sono sicuro che senza l'infortunio al legamento del 2019 ora giocherebbe in una big". CESSIONE KOUAME: ECCO QUANTO INCASSA LA FIORENTINA