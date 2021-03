Ciccio Graziani: “Ribery sì, ma ridimensionato. Terim? Meglio Dunga”

Così Ciccio Graziani nel suo intervento a Radio Bruno di oggi:

Che fare con Ribery? Io lo terrei, ma mettendo in chiaro le cose. Non si può pensare che sia un titolare fisso anche in un’ottica futura, ma gestendolo in un certo modo potrebbe fare ancora comodo alla Fiorentina. Continuo a non capacitarmi del perchè Callejon non possa giocare mai, è diventato un oggetto misterioso. Secondo me è stato penalizzato in questi mesi. Purtroppo non vedendo gli allenamenti è difficile capire cosa sia successo. Il futuro della Fiorentina in quel ruolo può essere Sottil. Il ritorno di Terim? No, piuttosto riporterei a Firenze Dunga se proprio si vuole andare sui ritorni.