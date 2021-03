Ancora Quarta: “Non penso al futuro, voglio crescere qui”

Protagonista del giorno sui media, Lucas Martinez Quarta. Non solo a TyC Sports: il difensore argentino ha parlato anche ad ESPN. Queste alcune sue battute:

Diciamo che la mia avventura in Italia non era partita proprio benissimo, considerando l’espulsione contro la Roma. Poi però mi sono ripreso ed ho iniziato ad ambientarmi, anche grazie all’aiuto di Pezzella, Caceres e Maxi Olivera. Il calcio qui è cambiato, è ancora molto fisico ma si segna di più, poi ci sono attaccanti tra i più forti al mondo: penso a Ibra, Lukaku, ma anche Dzeko. Se Fiorentina-Juve può essere paragonata a River-Boca? Assolutamente sì ma manca ancora molto a quella partita, prima dobbiamo fare punti importanti per la nostra classifica. Ribey? Un crack, e non solo come giocatore, ma anche e soprattutto come persona. Il futuro? Voglio crescere e restare a lungo qui, ovvio che mi piacciono i campionati europei più importanti ma non voglio mancare di rispetto alla Fiorentina. E poi Firenze è bellissima, anche se ancora non ho potuto visitarla come avrei voluto a causa della pandemia.