Graziani: “Gattuso un lusso. Vlahovic? Occhio a fama e… donne”

L'ex viola mette in guardia Vlahovic dalle possibili distrazioni. E lo paragona a Bobo Vieri

"Un'esplosione così repentina non la ricordo. A me Vlahovic ricorda Bobo Vieri, per le caratteristiche, per la cattiveria sotto porta, ma il percorso fu più lungo. Sapevamo che questo ragazzo avesse qualità importanti, ma era impensabile questa trasformazione. Su Vlahovic la variante sarà il pubblico, dimostrare di saper reggere quelle pressioni che quest'anno non c'erano. Ma per diventare un campione conta molto anche come Vlahovic saprà gestire la sua vita privata, le donne, la fama. Gattuso? Per la Fiorentina sarebbe un lusso, è un ottimo tecnico e una grande persona". IL MILAN SOGNA VLAHOVIC: LA RICHIESTA VIOLA