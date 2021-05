Commisso vuole Buffon in Viola. Lo juventino declina l’offerta. I motivi

Il portiere della Juve non vestirà i colori Viola

Non è un mistero la grande passione di Rocco Commisso per quel Mondiale vinto dall'Italia nel lontano 2006. Sarà anche questo uno dei motivi che hanno spinto il numero uno Viola a fare un tentativo per portare Gianluigi Buffon a Firenze. Il presidente della Fiorentina vuole calciatori carismatici e di spessore per la prossima stagione ed il nome del Campione del Mondo va in questa direzione. Il portiere carrarese, in uscita dalla Vecchia Signora, ha però rifiutato l'offerta di Rocco. I motivi? L'accesa rivalità che scorre fra le tifoserie di Fiorentina e Juventus. Buffon sente di poter chiudere la carriera in un club di prima fascia. Tuttavia, se non dovesse arrivare l'offerta giusta, è pronto a lasciare il calcio giocato. A riportarlo è Il Messaggero.