Gol irregolare Frattesi, rabbia Verona: “Mancanza di rispetto e grande torto”

Ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, ha contestato la rete del 2-1 a favore dell'Inter segnata al 93' da Frattesi dopo una gomitata di Bastoni a Duda: "E’ impossibile che il gol non sia stato annullato col Var, era chiaramente irregolare. Non si può fare un errore così, o è una mancanza di rispetto, oppure…". Il dirigente del club veneto ha poi aggiunto: "Inutile parlare di mercato, se poi con tutti i problemi che abbiamo possiamo andare via da San Siro con un punto e per questo mancato intervento della Var non è successo. Voglio rispetto. In una sala Var non si può fare questo errore, il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave".