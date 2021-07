GKN, Antognoni con i lavoratori: “Licenziamenti spietati. Io ed i fiorentini…”

L'Unico 10: "La mia presenza è proprio per dire che non ci si può comportare così, ci deve essere una logica sempre nelle cose"

C'è ancheGiancarlo Antognoni questa mattina tra i manifestanti a sostegno dei 422 lavoratori licenziati con una email dall'azienda GKN. L'ex dirigente viola ha preso la parola ai microfoni di Rtv38 direttamente da piazza Santa Croce: "Sono qui per esprimere la mia solidarietà per queste famiglie. La mia presenza è proprio per dire che non ci si può comportare così, ci deve essere una logica sempre nelle cose, invece licenziare persone e famiglie con una email mi sembra riduttivo e spietato".