M. Orlando: “Barone e Pradè non hanno fatto lavorare Antognoni”. Sul mercato…

La questione Antognoni genera ancora opinioni e polemiche, e non potrebbe essere altrimenti. Massimo Orlando punta il dito contro i dirigenti di stanza a Firenze

La Nazione propone un'intervista all'ex centrocampista viola Massimo Orlando, che come molti non ha digerito bene l'addio a Giancarlo Antognoni: "Sono rimasto malissimo". A Orlando sembrava che Commisso puntasse molto sugli ex Nazionale, e allora "credo che siano stati i suoi due dirigenti a non far lavorare Gianca e a metterlo in condizione di andarsene". Su Italiano opinioni positive, è definito come la persona giusta per ripartire, anche se Juric sarebbe stato il preferito. La squadra, secondo Orlando, va rinforzata, pur partendo da una buona base. Come? Con Sensi e Zaccagni, dinamismo e qualità per la Fiorentina.