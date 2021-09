Giudice Sportivo: multa per Zaniolo e Osimehn. Petardi a Udine, niente sanzione

Nessun provvedimento nei confronti di Fiorentina, Inter e Salernitana per l'utilizzo da parte dei rispettivi tifosi di materiale pirotecnico

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A. Squalificato per una giornata l'unico giocatore espulso, Djidji del Torino. Sanzioni per Toloi dell'Atalanta (1.500 euro per proteste nei confronti degli ufficiali di gara), Osimehn del Napoli (2.000 euro per simulazione) e Zaniolo della Roma (10.000 per il gestaccio rivolto ai tifosi della Lazio a fine gara).