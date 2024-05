Giovanni Sardelli vince la quarta edizione del Premio Alessandro Rialti

Il vincitore Giovanni Sardelli ha iniziato a seguire la Fiorentina fin da bambino e, non ancora ventenne, nel 1998 inizia la sua carriera di giornalista come redattore di Calciopiù per poi approdare nel 2006 a Radio Blu e Violanews.com. Ha collaborato 2007 con il quotidiano La Repubblica e dal 2009 al 2023 è stato corrispondente da Firenze per la Gazzetta dello Sport. Dal 2015 responsabile dello sport di Radio Bruno e opinionista televisivo di RTV38 è tornato a scrivere per La Repubblica da quest’anno.