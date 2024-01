Giovanni Galli(LEGA): “Nardella si paragona a Sinner. Scherziamo?”

Paragonarsi ad un campione come il recente vincitore in Australia, ci fa veramente sorridere. Ma come? Dopo tutti i danni che ha combinato in città e per informazioni specifiche in materia chiedere, ad esempio, alla Fiorentina, si esalta come se fosse un fuoriclasse della racchetta? Più che altro, ci sembra come, a partire dai tifosi, sia stato lui più volte preso a pallate (se vuole proprio quelle da tennis) quindi abbasserei la cresta. Meno male che giugno si avvicina, i cittadini di Firenze non ne possono davvero più di cotanta “Nardellite”