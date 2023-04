Giani: “Coppa Italia? Nuove generazioni di tifosi hanno bisogno di una vittoria”

Eugenio Giani era presente ieri sera allo stadio per la partita Fiorentina-Cremonese e ammette di non aver affrontato con Commisso il tema del restyling del Franchi, caldissimo in queste ore (preannunciata una conferenza stampa del presidente viola per domani): "La frenesia della partita ci ha concentrato molto sulla necessità di vedere la Fiorentina finalmente, dopo nove anni, in finale, sperando di poter dire che a ventidue anni di distanza il secondo alloro per importanza, ovvero la Coppa Italia, possa arrivare a Firenze" le parole del presidente della Regione Toscana a Italpress.