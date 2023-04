Commisso dice tutto: domani la conferenza stampa del presidente

La Fiorentina annuncia un appuntamento per domani, sabato 29 Aprile, alle ore 13:00. All’interno della sala stampa “Manuela Righini” dello stadio Artemio Franchi Rocco Commisso incontrerà i giornalisti. Una conferenza che era nell'aria e che lo stesso presidente aveva preannunciato. Tanti i temi da affrontare, in primis la questione stadio dopo i recenti sviluppi, ma ci sarà modo per analizzare a fondo la stagione viola, in attesa del decisivo rush finale. Violanews.com sarà ovviamente presente e vi riporterà tutto in tempo reale.