Genoa, la Gradinata Nord prepara la festa: “Come un’onda che tutto travolge”

La Gradinata Nord genoana ha emanato un comunicato in vista di Genoa-Fiorentina, prima in Serie A per il Grifone dopo la promozione dell'anno scorso: "Dove eravamo rimasti? Genoa-Ascoli e quella promozione in Serie A dedicata a noi, frutto della passione di tutti i Genoani, che ha suscitato in noi fiducia, orgoglio e tanta voglia di tornare a volare! Oggi il nostro compito non è per niente facile, bisogna far fronte a tutto ciò che ci aspetterà quest’anno, ma noi siamo pronti e lo vogliamo dimostrare così. Invitiamo tutti i genoani a farsi trovare pronti alle ore 18:30 quando il pullman raggiungerà Corso De Stefanis per accompagnarlo verso il nostro stadio, come un’onda che tutto travolge; una volta accompagnato il pullman, raccomandiamo a tutti di entrare subito allo stadio in modo da poter agevolare al meglio la buona riuscita della coreografia. Non spostare assolutamente nessun cartoncino dal proprio posto ed attenersi esclusivamente alle indicazioni fornite dai lanciacori".