Gemello: “Ritrovare Vlahovic? Potete immaginare… ma ora siamo amici”

L'emozione del giovane estremo difensore del Torino: "Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Non mi immaginavo mai un esordio così

Al termine del match contro Fiorentina, il baby portiere granata Luca Gemello è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare il suo esordio in Serie A. Queste le sue parole: "Le mie sensazioni sono tante, devo ancora realizzare quello che ho fatto. Non mi immaginavo mai un esordio così. Devo ringraziare tutta la squadra perché un esordio così contro una squadra forte come la Fiorentina con una vittoria per 4-0 è la ciliegina sulla torta".