Italiano: “Non mi spiego questa gara, chi accompagna Vlahovic deve fare di più”

Il 2022 comincia male per la Fiorentina, ecco l'analisi dell'allenatore

"Non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere, non me lo spiego, pensavo che avessimo capito come approcciare la gara. Nell'arco di un campionato queste cose fanno tornare con i piedi per terra, menomale tra pochi giorni si riparte e spero di non rivedere certe cose. E' una partita che io personalmente non mi aspettavo da parte dei ragazzi, nei giorni scorsi ci siamo comportati bene. Adesso rimbocchiamoci le maniche, non è possibile affrontare in Serie A le partite in questo modo. Vlahovic? Anche chi gli sta attorno deve lavorare di più, ma non mi sento di analizzare i singoli. Partire bene era il nostro obiettivo, ci vuole un altro atteggiamento. Ikoné? E' giovane, ha tanti margini e deve conoscere in fretta quello che chiediamo. Ci darà una mano".