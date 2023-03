Gattuso esalta Amrabat: “E’ come me. Mi sono emozionato a vederlo giocare”

Sul suo futuro, Gattuso ha detto: "Non so se sarà in Italia o all'estero. L'esperienza che ho fatto a Valencia è stata incredibile. Sapevo che avevano dei problemi, con una piazza contro la presidenza. Mi piace vedere tutto il calcio, sono uno molto curioso. Devo sentire la fiducia e se si può lavorare nel modo giusto, che non vuol dire in tranquillità. La Serie A negli ultimi due o tre anni è diventata molto competitiva. Non si fa più un calcio che attende, non sono un caso i risultati in Europa. Mi farebbe piacerebbe tornare in Italia, ma vediamo".