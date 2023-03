Amrabat da 7,5. Il marocchino è tornato in versione Qatar, colonna della mediana

Il Corriere Dello Sport premia Sofyan Amrabat come mvp della partita conto il Lecce. Il marocchino secondo il quotidiano: "È la solita colonna della mediana. Fenomenale nel recuperare palloni e nello slalom in chiusura di gara che però non chiude con la rete." Una conferma di come l'ex Verona sia tornato ad alti livelli dopo il mondiale qatariota, dove è stato uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il voto che si merita secondo il Corriere è 7.5