Gasperini sull’eliminazione della Juventus: “Non sono sorpreso, c’è presunzione”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha commentato oggi in conferenza stampa l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, non senza risparmiare una stilettata ai bianconeri: “Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c’è un po’ tanta presunzione nell’approcciarsi solo al nome”. Così Gasperini ha analizzato l’eliminazione della Juventus, che ha battuto inutilmente il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Fossi: “Viola Park chiave di volta. Auspico superamento rapido dei problemi”

Ex capitano Benevento: “Malcuit fatica da quinto. Prandelli? No al cambio”