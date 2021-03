Ex capitano Benevento: “Malcuit fatica da quinto. Prandelli? No al cambio”

Fabrizio Melara, ex capitano del Benevento con cui ha giocato dal 2014 al 2018, è intervenuto a Lady Radio: “Benevento-Fiorentina è importantissima, credo che per i viola sia un grande spartiacque. Il Benevento invece sta facendo il suo campionato, è una squadra compatta. Il che è un po’ quello che manca alla Fiorentina, che secondo me deve trovare una quadra, sta perdendo troppi punti a discapito della qualità della rosa. Prandelli ha a disposizione un organico che mi piace da morire, sta giocando sempre 3511 e anche io continuerei su questa strada, ci vogliono certezze. Il Benevento lascia una sola punta davanti, se la Fiorentina riuscirà a sfondare sugli esterni avrà qualche occasione. Io conosco Venuti, lui può fare quel ruolo, così come Biraghi, ma a parte loro la Fiorentina è un po’ corta in quello specifico ruolo”.

Melara ha poi toccato altri argomenti, a partire dal ruolo di Malcuit: “Credo faccia fatica a fare il quinto. Il 352 si basa su cambi di gioco repentini e grande dinamismo degli esterni che fisicamente devono stare benissimo e avere nelle corde anche una certa fase difensiva. Sono stato compagno di squadra alla Juve Stabia di Roberto Vitiello, collaboratore di Iachini: so che si stavano trovando molto bene, la società ha voluto cambiare perché mancava qualche punticino. Stavano cercando di portare a compimento una programmazione proseguendo dall’anno precedente. Adesso cambiare toglie solo sicurezze in campo… Prandelli sta cercando di compattare una squadra che non era nata per giocare così ma per passare al 433, ha percepito lo stato di sofferenza e ha scelto di coprirsi”.