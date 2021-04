Galli: “Vorrei un regalo dalla Fiorentina. De Zerbi? Carattere alla Sousa”

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina: "De Zerbi ha pro e contro. Sa dare un'identità e coinvolge tutta la rosa"

"Cosa chiederei di regalo alla Fiorentina? Sento tante voci. Vorrei che si potesse iniziare una programmazione seria per riportare la Fiorentina ai fasti, per dare soddisfazione ai tifosi. Mi piacerebbe avere qualche certezza, mi auguro che Commisso abbia capito cosa deve fare per cambiare le cose. De Zerbi? Non voglio pensare che tra Shakhtar e Fiorentina possa preferire di andare nel campionato ucraino. De Zerbi ha pro e contro, fa un calcio propositivo e tra i pregi c'è anche quello di saper coinvolgere tutta la rosa. E' un allenatore che sa dare un'identità alla squadra. Dall'altra parte c'è un carattere un po' particolare, mi ricorda un po' Paulo Sousa.