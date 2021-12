Galli: “Quinto posto punto di partenza. Chiedo scusa a Biraghi”

Il pensiero dell'ex portiere e dirigente viola che dice: "Mi preoccupa la fase difensiva"

"Questa posizione in classifica deve rendere orgogliosi tutti e la società in primis. La squadra ha raggiunto la convinzione dei suoi mezzi e può dire la sua per l'Europa. E questo deve diventare qualcosa di stabile nel tempo, con la speranza di fare anche dei passi avanti. Intanto chiedo venia e chiedo scusa a Biraghi, che avevo criticato dicendo che non aveva il piede per battere le punizioni, ieri invece ha dimostrato il contrario segnando un gol stupendo. Il gioco di Italiano mi piace ma comincio a preoccuparmi della fase difensiva, non si può pensare di dover sempre segnare 3 o 4 gol per vincere le partite".