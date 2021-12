Galli: “Quarta fondamentale. Castrovilli? Soffre il peso della maglia”

L'ex viola su Fiorentina-Sassuolo: "Abbiamo assistito alla Grande Bellezza, ma servirebbe più equilibrio difensivo"

Ospite consueto di Lady Radio, l'ex viola Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina-Sassuolo e non solo: "Abbiamo assistito alla Grande Bellezza di una partita spettacolare giocata all'attacco da entrambe le squadre. La mentalità di questi allenatori mi piace, ma serve anche equilibrio difensivo se si cercano traguardi nel lungo periodo. In questo gioco uno come Quarta è fondamentale, nonostante faccia degli errori di posizionamento, perchè ha caratteristiche che gli permettono di mettere delle pezze a situazioni pericolose".