Galli: “Fiorentina, il nome giusto è Alario. Scamacca non serve. Vlahovic…”

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, a Lady Radio, sulla questione mercato di gennaio per l’attacco sposa la nostra stessa linea. Ecco le sue parole:

Vlahovic è un patrimonio della società e avrà un futuro importante. Non lo vedo come un uomo d’area in questo momento, forse lo diventerà in futuro. Lui ha bisogno di attaccare da lontano come è accaduto a Torino oppure l’anno scorso con l’Inter. Anche Immobile sta poco in area, eppure segna 30 gol all’anno. Non bisogna prendere un giocatore che sia alternativo a Vlahovic, anche perchè non credo che la Fiorentina giocherà tutto l’anno col 3-5-2, non è nelle corde di Prandelli. Io gli affiancherei un centravanti puro che gli faccia da riferimento e gli apra spazi. Chi prenderei? Suggerisco Lucas Alario, argentino del Bayer Leverkusen [LA SCHEDA], che ha l’età giusta (28 anni, ndr) e un prezzo contenuto. Scamacca? Mi piace, ma sarebbe un doppione di Vlahovic. Non è il giocatore che ci serve.