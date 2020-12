Fiorentina, un errore da non ripetere. Scamacca? Forse serve altro

Punta e a capo. La Fiorentina si trova nuovamente a chiedere gol al mercato e non può permettersi di sbagliare di nuovo. Anche perchè stavolta c’è un punto fermo da cui partire, cioè il Dusan Vlahovic delle ultime settimane. Non è ancora una garanzia assoluta, ok, ma è una risorsa da coltivare e tutelare con attenzione, alla luce anche del fatto che i “bomber” affermati (da Milik in su) non sono in questo momento alla portata dei viola. E allora la domanda nasce spontanea: che tipo di attaccante servirebbe alla Fiorentina? Pradè sta valutando profili molto diversi tra loro. CONTINUA A LEGGERE IN BASSO

Noi ci permettiamo di suggerire di non ripetere gli errori del passato, quando al giovane Vlahovic sono stati affiancati altri due giovani di belle speranze come Cutrone e Kouame. Insomma, non ce ne voglia Scamacca (appena 2 gol in Serie A) – che non a caso interessa a chi ha già un attaccante esperto – ma la sensazione è che alla Fiorentina serva altro. Piatek? Llorente? Forse più uno come Caicedo, che costa meno del polacco, ha più futuribilità dello spagnolo e che nelle ultime due stagioni e mezzo alla Lazio, ha segnato 21 gol da attaccante di scorta (con una media di 1 rete ogni 150′ circa). E che potrebbe giocare anche insieme a Vlahovic, oltre che al suo posto. Strapparlo alla Lazio non sarà così semplice, ma ci sarà pure qualcun altro con queste caratteristiche in Europa, no?